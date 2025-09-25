Settimana Salute Mentale. Un corteo per tutta la città

In occasione della ventesima edizione della Settimana della Salute Mentale, promossa dall’Ausl, oggi la Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII sarà protagonista di un’iniziativa che vuole parlare all’intera città.

Dalle 15, con partenza da piazza Fontanesi, si terrà un corteo guidato da Marco Cavallo, la celebre scultura azzurra simbolo della riforma Basaglia: il suo passaggio per le vie di Reggio rappresenterà la forza di una comunità che non accetta lo stigma e che crede nel diritto universale alla cura. "Da oltre quarant’anni – sottolinea la direttrice sanitaria Cristina Mascolo –, siamo al fianco delle persone che vivono situazioni di fragilità, dalle dipendenze alle sofferenze psichiche, con l’obiettivo di restituire dignità, ascolto e speranza. In stretta collaborazione con l’Ausl di Reggio Emilia, lavoriamo ogni giorno per costruire percorsi di cura e inclusione che mettano al centro la persona".

Il programma prevede poi altri momenti di rilievo. Dalle 13.30 sempre in Piazza Fontanesi, oltre alla presenza della scultura, prenderanno vita le Panchine Parlanti, curate dalla Cooperativa Papa Giovanni XXIII, veri e propri contenitori di storie reali, spazi di ascolto e condivisione dove operatori, esperti, utenti e familiari intrecceranno le loro voci. Ogni panchina sarà un luogo informale aperto ai cittadini, che potranno ascoltare, dialogare o portare la propria esperienza. Per tutta la durata dell’evento sarà presente un punto informativo e di sensibilizzazione, con un’attenzione particolare al progetto ’Buoni da Matti’, nato dalla collaborazione tra la comunità psichiatrica San Cataldo e la pasticceria Antoniazzi. Un percorso che ha visto gli utenti impegnati nello scrivere le frasi stampate che avvolgono i singoli cioccolatini, simbolo concreto di come la terapia possa tradursi in creatività, lavoro e condivisione. La stessa logica di dare forma visibile all’esperienza interiore guida anche il progetto fotografico realizzato dell’equipe terapeutica e dagli ospiti della struttura doppia diagnosi Alda Merini, come sottolinea l’educatore Salvatore Leccia: "Alda Merini è la comunità terapeutica residenziale che ospita persone con problematiche di tossicodipendenza in condizione di comorbilità psichiatrica. È il luogo dove queste persone possono fermarsi, ripensarsi, riprogettarsi e ri-sperimentarsi in percorsi di autonomia. In questo progetto abbiamo voluto appunto dar vita all’esperienza interiore, immortalando attimi, piccoli passi del percorso di cura".

Cesare Corbelli