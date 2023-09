Settore carrelli elevatori: assistente amministrativo

Azienda che opera nel settore dei carrelli elevatori ricerca ununa assistente amministrativoa RIF. OFF. 97812023 per svolgere pratiche del settore (stipulazione preventivi, inserimento report di lavoro); organizzazione delle spedizioni in entrata e in uscita e gestire i relativi documenti. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. E’ richiesta esperienza nella mansione. Si richiede inoltre come titolo di studio: diploma eo laurea triennale in ambito economico (indispensabile); possibilmente automunitoa. Si offre un contratto a tempo determinato di 3 mesi. Luogo di lavoro: Correggio. Orario di lavoro: 8 - 12 14 – 18. Scadenza 20102023.