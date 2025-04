"Settore ospiti off limits per invalidi. A Brescia non potrò tifare Reggiana"

"Per me, tifoso della Reggiana invalido in carrozzina, non c’è un posto allo stadio di Brescia: non mi era mai successo e lo trovo offensivo e anche umiliante". Michele Campani, appassionato supporter dei granata 62enne, è rimasto colpito molto negativamente dalla risposta che ha ricevuto dopo la richiesta al Brescia Calcio di un accredito (come di consueto nel settore dedicato agli invalidi) allo stadio ‘Rigamonti’ bresciano per la gara di lunedì (ore 15) tra i lombardi e la Reggiana. "Mi hanno risposto che per via delle restrizioni applicate all’evento, con dispiacere dovevano comunicarmi che i residenti della squadra avversaria possono accedere esclusivamente nel settore ospiti, dove però non esistono accrediti per invalidi. Non discuto che nella curva ospiti non ci sia un posto adatto, ma questo deve esserci in un’area apposita".

Campani ricorda le tante trasferte al seguito dell’amatissima Unahotels. "Venezia, Milano, Carrara e decine e decine di altri stadi, l’elenco è lunghissimo: non mi era mai successo, un posto c’è sempre stato. In casa, nelle partite della Reggiana, condividiamo la stessa zona coi tifosi invalidi di tutta Italia, ricordo quelli di Bari per esempio, trasferta impegnativa. È un momento di condivisione e di unione, poi ognuno tifa la squadra che vuol tifare".

Ricordiamo le restrizioni per la gara di Pasquetta: i residenti della provincia di Reggio potranno acquistare il biglietto solo nel settore ospiti e solo se in possesso della fidelity Regia Card (per la cronaca: il Brescia come tutte le società prevede accrediti per invalidi , ovviamente anche ospiti, e un servizio loro dedicato, ma stavolta qualcosa non è andato).

"Ovunque, anche quando ci sono restrizioni del caso, c’è sempre stato un posto per me. È davvero assurdo, e io non andrò a Brescia. Non ce l’ho con la società, ma qualcuno dovrebbe rispondere di questa cosa", le parole finali dell’amaro sfogo del tifoso.

red. cro.