Severi & Scorcioni e il Rotary donano cibo all’Emporio Dora

La Severi & Scorcioni SpA e il Rotary Club Reggio Emilia hanno portato a termine con grande successo la raccolta alimentare a favore della comunità reggiana. L’obiettivo iniziale di raggiungere i 100 kg è stato ampiamente superato grazie alla risposta generosa della cittadinanza, confermando come la solidarietà, quando diventa collettiva, possa trasformarsi in una forza straordinaria. Sono stati infatti raccolti 350 kg di generi alimentari non deperibili, destinati a sostenere l’attività quotidiana di Emporio Dora, realtà impegnata nel contrasto alla povertà alimentare.

Il direttore generale Severi & Scorcioni SpA, Tommaso Renda, ha commentato: "Un risultato della raccolta oltre ogni aspettativa, reso possibile dalla preziosa partnership con il Rotary Club Reggio Emilia e dalla generosità dei nostri dipendenti e clienti. Realtà come Emporio Dora sono tutti giorni in prima linea per aiutare chi è in difficoltà; la quotidianità non deve mai farci dimenticare di quanto sia importante essere al loro fianco. Come Severi & Scorcioni sappiamo che non basta un solo evento di beneficenza riuscito bene, ma è necessario un impegno costante e duraturo".

La raccolta alimentare, nata come gesto semplice, si è trasformata in una catena di solidarietà capace di generare un impatto reale per la comunità di Reggio Emilia. "Questa raccolta – aggiunge Emanuele Galaverni, presidente del Rotary Club Reggio Emilia – dimostra quanto il nostro territorio sappia rispondere con prontezza e generosità alle sfide sociali più urgenti. Il Rotary ha da sempre tra i suoi valori fondanti il servizio alla comunità, e la collaborazione con Severi & Scorcioni ci ha permesso di rafforzare ulteriormente questo impegno, offrendo un aiuto concreto e immediato a chi vive situazioni di fragilità".

Cesare Corbelli