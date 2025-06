Severini pronto a dire sì a Reggio

Luca Severini è pronto a dire sì alla proposta della Pallacanestro Reggiana. Se non ci saranno colpi di scena o rilanci (improbabili) da parte di Tortona con cui ha ancora un anno di contratto, oggi il giocatore eserciterà l’opzione di uscita presente nell’accordo e saluterà il Piemonte. Ad attenderlo c’è infatti un accordo biennale che il general manager Marco Sambugaro gli ha messo sul piatto da diversi giorni.

Nell’idea del dirigente biancorosso e di coach Priftis, l’ala classe ’96 – che proprio oggi compie 29 anni – sarà di fatto il cambio del numero ‘quattro’ titolare (in pole c’è sempre la candidatura di Cheatham) e potrebbe poi giocare qualche minuto sia da tre che da cinque, in qualche quintetto ‘tattico’. In ogni caso sarà molto più coinvolto rispetto ai 16 minuti dell’ultima stagione in cui il lungo di 204 cm per 96 kg ha prodotto 4 punti e raccolto 3 rimbalzi (con il 34% da 3).

Severini è finito anche nei radar di Brescia che però non sembra aver intenzione di affondare il colpo. Dopo l’ingaggio del playmaker Caupain e le ‘conferme’ di Smith, Uglietti, Vitali e Deme, l’arrivo di Severini darebbe già una fisionomia abbastanza significativa alla nuova Unahotels. Si tratta di un aspetto non secondario visto che la prossima stagione inizierà in ‘anticipo’ rispetto al solito a causa dei preliminari di BCL dal 23 al 28 settembre.

Il 2 luglio ci saranno i sorteggi: Reggio sarà inserita in una delle 3 griglie da 8 che si comporranno in stile ‘Final Eight’ eleggendo tre vincitrici che si aggiungeranno alle altre 29 squadre già certe della regular season (per l’Italia Trapani e Trieste).

Ecco l’elenco dei 24 team che si giocheranno gli ultimi tre slot disponibili: Bakken Bears (Dan); Bursaspor Basketbol (Tur); CSM CSU Oradea (Rom); Elan Chalon (Fra); Falco Szombathely (Ung); Fribourg Olympic Basket (Svi); Heroes Den Bosch(Ola); Juventus Utena (Lit); Kalev/Cramo (Est); Karhu Basket Kauhajoki (Fin); Kutaisi 2010 (Geo); Lowen Braunschweig (Ger); PAOK mateco (Gre); Patrioti Levice (Slo); Pelister Bitola (Mac); Petrolina AEK Larnaca (Cip); Porto (Por); Pallacanestro Reggiana (Ita); Rilski Sportist (Bul); SC Derby (Mon); Trepca (Kos); UCAM Murcia (Spa); Windrose Giants Antwerp (Bel); e i vincitori della Lega polacca (Slask oppure MKS).