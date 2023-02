’Sexmachine’ compie vent’anni Viaggio nel sesso a pagamento

Torna a Rubiera Giuliana Musso (foto) con "Sexmachine", stasera al teatro Herberia alle 20. "Sexmachine" è un affresco della società contemporanea vista da una particolare angolazione, quella del sesso a pagamento. Giuliana Musso riporta sulla scena questo suo storico spettacolo nel ventesimo anniversario dal suo debutto. Torna a dare voce e anima a sei personaggi - quattro uomini e due donne - che, visti in sequenza, formano un quadro di contemporanea umanità, complessa, multiforme, ridicola (ma mai parodistica). Una produzione La Corte Ospitale, in scena con Giuliana Musso c’è Gianluigi Meggiorin.

Lo spettacolo presenta vari personaggi. Dino, simpatico pensionato, nostalgico delle case chiuse. Vittorio, agente di commercio, il cliente perfetto. Monica, moglie e madre, fiera rappresentante della sua categoria. Silvana, esperta professionista del sesso. Igor, ventenne, magazziniere, appassionato di lap-dance. Sandro, imprenditore nordestino alla ricerca di qualcuno con cui parlare. Hanno tutti in comune due cose: appartengono alla cultura del nord-est - terra di campanili e lap-dance - e trovano soddisfazione ai loro bisogni e ragione alle loro paure nel variegato mondo dei rapporti sessuali a pagamento.

La musica originale suonata dal vivo da Gianluigi Meggiorin offre allo spettatore lo spazio per ascoltare ciò che non si può raccontare, è sostegno e contrappunto alla stupefacente credibilità dei personaggi. L’interazione tra personaggi, musica e pubblico in sala - direttamente coinvolto dagli interpreti - ha fatto di questo spettacolo un piccolo fenomeno teatrale, tra ‘teatro civile’ e cabaret. Info: www.corteospitale.org

s.bon.