Sfalci, avviata una raccolta firme: "È anche questione di sicurezza"

Da oggi è previsto l’avvio di una raccolta di firme, con base alla pizzeria situata in centro a San Giacomo di Guastalla, per sollecitare soluzioni adeguate alla gestione del verde pubblico e al decoro di aree di frequente utilizzo da parte delle famiglie. In particolare, sotto accusa è la qualità del servizio di sfalcio dell’erba e manutenzione in generale. "Ci sono zone dove l’erba è stata tagliata ma non raccolta, altre dove il taglio è stato effettuato in modo non completo, senza dimenticare panchine ormai inutilizzabili e lasciate marcire in mezzo alle erbacce. E in alcuni punti si staccano anche dei grossi rami. La raccolta di firme – dicono i promotori della petizione, che riguarda anche zone del centro guastallese e di Pieve – riguarda prevalentemente la questione sfalci, ma coinvolge anche il tema della sicurezza, visto che nonostante i vari incontri avvenuti negli ultimi anni, non abbiamo riscontrato delle risposte concrete da parte delle autorità locali". Già nei giorni scorsi non erano mancate le proteste, in parte sopite dopo l’avvio dell’azione dei tosaerba nella zona.