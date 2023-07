Sfalci del verde a Casalgrande: giardinieri e vivaisti del Comune

Nel comune di Casalgrande ripartono gli sfalci del verde. Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Daviddi.

Nelle scorse settimane non erano mancate le polemiche per l’affidamento dei lavori di manutenzione del verde con il Pd che aveva presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sul bando del Comune.

"Il titolare della ditta campana precedentemente assegnataria dei lavori, nei giorni scorsi, ha comunicato che sarebbe stato inattuabile l’adempimento del contratto – dice il sindaco Daviddi –. La distanza tra la sede dell’azienda e il nostro territorio rendeva impossibile un intervento rapido e puntuale. Inoltre il clima quest’anno è stato anomalo rispetto agli anni precedenti. L’azienda in questione non svolgerà più il servizio".

Il sindaco spiega che sono stati poi coinvolti i giardinieri e vivaisti del comune. Dopo alcune riunioni, alla presenza della quasi totalità delle aziende locali, si è deciso di "affidare loro le operazioni di sfalcio nella prospettiva di vedere realizzato il lavoro in modo appropriato – sottolinea Daviddi –. La vicenda arriva ad un epilogo positivo e mi posso ritenere soddisfatto. Alla cittadinanza chiedo solo di pazientare ancora per poco: nel giro di qualche settimana verranno sfalciate tutte le zone verdi del nostro paese, parchi inclusi".

mat.b.