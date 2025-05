Sfalci, la polemica non si placa: "Sui marciapiedi non si passa"

Non ci sono solo grossi rami spezzati e caduti, oltre a ampie zone di verde pubblico che ancora attendono di essere sfalciate a Guastalla. Ci sono anche situazioni, puntualmente segnalate e documentate dai cittadini, che evidenziano pure come una carente manutenzione sia in grado di provocare disagi e potenziali pericoli.

Come nel caso di alberi la cui vegetazione alla base, non tagliata da tempo, blocchi addirittura il passaggio su marciapiedi in zona San Giacomo, costringendo i pedoni a spostarsi verso la strada, con inevitabili rischi. Restano poi le segnalazioni di erba tagliata e non rimossa dopo gli sfalci, creando le condizioni per il proliferare di insetti e zanzare. Intanto, dal municipio precisano che il ramo spezzato (di cui nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la foto fornita dai cittadini) riguarda un episodio avvenuto a inizio aprile e che "dopo il crollo il ramo è stato immediatamente rimosso". Dunque, confermato l’episodio. Che i cittadini segnalano "non essere stato l’unico negli ultimi mesi", sempre in quella zona.