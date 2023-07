"Sfalci? Venivano da Napoli". Dietrofront del sindaco

"Il sindaco Daviddi fa retromarcia: revoca l’affidamento del servizio di sfalcio e manutenzione del verde pubblico alla ditta che aveva vinto il bando e lo assegna alle imprese locali suddividendo il territorio in più lotti proprio come avevamo chiesto noi".

Ad affermarlo è il consigliere di Casalgrande Matteo Balestrazzi (capogruppo Pd) dopo le polemiche per l’affidamento dei lavori di manutenzione del verde. La minoranza aveva presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sul bando del Comune.

"Nelle scorse settimane – spiega Balestrazzi – si sono evidenziati diversi problemi segnalati da molti cittadini sulla manutenzione del verde pubblico che ci hanno spinto a verificare gli incarichi contrattuali stipulati dall’amministrazione per la gestione del servizio. Il sindaco aveva scelto un accordo quadro al massimo ribasso che considera il solo parametro economico senza valutare fattori come qualità del servizio e vicinanza al territorio".

Balestrazzi ricorda che avevano interrogato Daviddi per "chiarire e intervenire: ha sostenuto la regolarità della gara, ma ha confermato le difficoltà dovute alla distanza (l’azienda viene da Napoli per ogni intervento) e i disservizi. Per questo è stato revocato l’incarico per affidarlo a diverse imprese locali". Per l’esponente del Pd il sindaco "ha ammesso l’errore e cambiato decisione come chiesto da noi".

Daviddi precisa che l’amministrazione ha affrontato la questione "prima dell’interrogazione: era difficile gestire il verde da un’azienda ubicata lontano. La pioggia continua delle scorse settimane ha inoltre creato parecchie difficoltà. Stiamo cambiando strategia: abbiamo giudicato che questa tipologia non è appropriata per il servizio".

m. b.