Sfascia l’auto del collega in videochiamata durante la lite: 32enne denunciato

Reggio Emilia, 18 agosto 2025 - Ha distrutto in diretta, in videochiamata, l’auto prestatagli da un collega di lavoro. Un 32enne, residente a Bibbiano, è stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di danneggiamento aggravato. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo aveva ricevuto in uso il veicolo del collega, impegnandosi a pagare alla revisione periodica. Una promessa però non mantenuta, tanto che è stato multato durante un posto di blocco; sanzione poi notificata al proprietario che ha sollecitato il 32enne a regolarizzare le posizioni.

Ma quest’ultimo, indispettito dai continui richiami, in un momento di rabbia ha videochiamato il collega, sfasciando in tempo reale parabrezza, lunotto e finestrini con un martello. Rifiutandosi inoltre di restituire l’auto e i soldi consegnati da un familiare dello stesso proprietario per pagare la revisione. A questo punto, il collega ha chiamato i carabinieri di San Polo per denunciare tutto.

L’auto è stata ritrovata poco dopo nei pressi di un circolo ricreativo in città a Reggio, con ulteriori danni, graffi sulla carrozzeria, un taglio ad uno pneumatico e la ‘minigonna’ laterale della vettura. Solo alcuni giorni più tardi il 32enne ha riconsegnato le chiavi dell’auto al proprietario, senza però risarcire i danni.