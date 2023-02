Sferra un pugno al torace di un poliziotto In tribunale patteggia otto mesi e venti giorni

Lui era stato trovato riverso a terra, ubriaco, sanguinante e, a quanto sembrava, privo di conoscenza.

Tre poliziotti gli si erano avvicinati, ma lui si era alzato di scatto puntando contro di loro un coccio di vetro e dicendo: "Ti ammazzo". Poi aveva sferrato un pugno al torace a uno di loro, per il quale fu formulata una prognosi di tre giorni.

Per lui, Said Kharbach, marocchino 44enne, sono state formulate le accuse di minacce, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Non era la prima volta che si comportava nello stesso modo: a suo carico risultava la recidiva nei cinque anni precedenti. Secondo quanto emerso, gli agenti avevano cercato di identificarlo e avevano estratto il taser, ma lui ha reagito in modo aggressivo ferendo uno di loro.

Per l’episodio, avvenuto l’8 novembre 2018, il 44enne, difeso dall’avvocato Giuseppe Caldarola, ha patteggiato 8 mesi e 20 giorni.

al.cod.