Sfida di Ferragosto. I granata a Empoli

Ferragosto a tinte granata. Ieri la Lega ha ufficializzato tutte le date della Coppa Italia e la Reggiana – che scenderà in campo a partire dai trentaduesimi – sarà in pista il 15 agosto alle ore 18 al ‘Castellani’ di Empoli.

Rappresenterà il primo impegno ufficiale della squadra di mister Dionigi che affronterà i toscani in gara secca, senza supplementari. In caso di parità si andrà infatti immediatamente ai calci di rigore e si andrà avanti così fino ai quarti di finale.

Se Rozzio e compagni dovessero riuscire a superare l’Empoli affronterebbero (ai sedicesimi, in scaletta il 24 di settembre) la squadra che uscirà vincente dalla sfida tra Genoa e una tra Padova e Vicenza (che si affrontano al turno precedente).

Le altre big che si trovano dalla parte del tabellone dei granata sono Atalanta e Juventus. Gli ottavi di finale, ‘stage’ da cui si inizia a giocare con le gare di ‘andata e ritorno’, sono poi state messe in scaletta il 3 e il 17 dicembre, i quarti il 4 e l’11 di febbraio, le semifinali il 4 marzo e il 22 aprile e la finalissima il 13 maggio.

L’anno scorso il primo impegno ufficiale fu il 9 agosto, sempre per la Coppa Italia, contro il Genoa a ‘Marassi’ (match vinto dai padroni di casa per 1 a 0, rete di Messias).

In questa stagione quindi Dionigi avrà sei giorni in più per preparare i suoi ragazzi al debutto assoluto e poi di lì a poco si alzerà il sipario anche sul campionato che per la Regia sarà il terzo consecutivo in Serie B.

Un’eventualità che non si verificava da oltre trent’anni, quando furono quattro (1989-1993) sotto la gestione di Pippo Marchioro.

Francesco Pioppi