Sfida fino all’ultimo istante Comitato Schlein oggi in piazza La carica di 700 big per Bonaccini

Una sfida tutta emiliana per la leadership del Partito Democratico. Da una parte Stefano Bonaccini, governatore della Regione e dall’altra Elly Schlein, ora deputata, ma che dello stesso è stata vicepresidente. Una sinistra che guarda più al centro contro un’ala più estrema che strizza l’occhio anche al mondo dei tanti fuoriusciti dal partito (come ad esempio ex Articolo Uno dell’assessore reggiano Lanfranco de Franco).

Sarà campagna elettorale fino all’ultimo istante anche nel reggiano. Il comitato di Elly Schlein – presieduto da Antonio Casella, ex candidato sindaco nel 2009 a Reggio – sarà presente oggi dalle 9,30 alle 18,30 con un banchetto in piazza del Monte per incontrare e informare i cittadini. Peraltro in questo duello, Schlein, almeno sul territorio reggiano (la sua passione per la politica tra l’altro nacque proprio in un campus democratico ad Albinea, come ha svelato di recente al Carlino il sindaco Nico Giberti, tra i pochi primi cittadini reggiani a sostenerla), potrebbe contare sull’appoggio dei sostenitori di Gianni Cuperlo. Una fetta non indifferente, considerando che nel voto dei circoli dello scorso 12 febbraio, che ha portato la lista dei possibili segretari da quattro a due (l’ultima era Paola De Micheli), Cuperlo sulla nostra provincia aveva preso l’8,5%. La linea ufficiale parla di "voto libero", ma da quanto emerge l’indicazione sarà di scheda bianca in alcuni casi, o più verosimilmente verso Schlein.

Il comitato Bonaccini invece è sceso in campo con una lista di 700 ‘big’ a sostegno dell’attuale presidente dell’Emilia Romagna. Nomi importanti dell’imprenditoria come Stefano Landi, così come dello sport reggiano (dal presidente della Reggiana Carmelo Salerno ai vertici della Unahotels l’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda e il direttore sportivo Filippo Barozzi), della musica (come il lader dei Nomadi, Beppe Carletti), della cooperazione (Chiara Nasi di Cirfood per esempio) e del sociale (Valerio Maramotti della cooperativa L’Ovile) oltre alla sanità. A questi si aggiungono 27 sindaci della provincia, tra cui la fascia tricolore del capoluogo Luca Vecchi. Mentre Angiolino, il padre di quest’ultimo, paradossalmente e curiosamente, si schiera con la Schlein nell’ultimo documento che ha raccolto 118 firme reggiane, seguendo l’appello da ’capopopolo‘ del consigliere regionale Federico Amico (Emilia-Romagna Coraggiosa); tra questi spiccano anche l’ex vicesindaco di Reggio Matteo Sassi, l’ex assessora Serena Foracchia, il musicista Max Collini (ex leader degli Offlaga Disco Pax) e l’atleta Ghassan Ezzarraa

Facile comprendere come il pronostico appaia scontato: nei circoli lo scorso 12 febbraio Bonaccini aveva preso il 60% doppiando il 30% di Schlein (a chiudere il già citato Cuperlo e l’1% scarso di De Micheli). E tutto lascia pensare che i numeri si ripeteranno anche domani in provincia così come su scala nazionale.