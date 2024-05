Sfida musicale in tv, protagoniste Iva Zanicchi e Orietta Berti

Stasera su Canale5 “Io canto family”, una sfida musicale tra famiglie “canterine”, condotto da Michelle Hunzicker. Protagoniste di questo nuovo progetto targato Mediaset, anche Orietta Berti e Iva Zanicchi. Mentre “l’usignolo” di Cavriago” con altri personaggi dello spettacolo (Al Bano, Rovazzi, Amendola) rivestirà il ruolo di giudice, “l’aquila di Ligonchio” sarà il capitano di una delle sei squadre. Colleghe e amiche da sempre, Iva e Orietta, con il loro ruolo inattaccabile nel mondo della musica e della Tv, continuano ad essere tra i personaggi più amati e più seguiti, anche dalla Generazione Z. E mentre Orietta vola veloce sulla “Vespa” con Fiorello (il loro brano “Una vespa in 2” sta andando fortissimo ovunque), Iva , personaggio poliedrico e instancabile, è appena tornata sul grande schermo con il film “Il circo delle meraviglie“ (regia di M. Chiavalin). Una lunga amicizia tra le due superstar reggiane che iniziarono giovanissime in un concorso canoro, “Il Disco d’oro” nel lontano 1961, prima di diventare le Signore più amate del pop melodico. "Ci sentiamo spesso e siamo amiche da una vita", raccontano all’unisono. Vicine, anche in questa nuova esperienza televisiva. Oltre agli impegni televisivi, saranno entrambe in impegnate in un tour estivo attraverso tutta la Penisola.