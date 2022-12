Sfida tra i maestri e cultori della farina di castagne: quattro reggiani in gara

Gara tra cultori del castagneto domani a Sassalbo (Massa Carrara) con Dolce&Farina 2022, quinta edizione del contest dedicato alla farina di castagne prodotta nell’Appennino tosco-emiliano grazie ad alcuni cultori dell’albero del pane della montagna. Si tratta di una gara tra i produttori di questo tradizionale prodotto della Riserva di Biosfera Unesco dell’Appennino tosco-emiliano. "La farina di castagne ottenuta con il metodo tradizionale è un prodotto straordinario che un tempo ha consentito alle comunità montanare di sopravvivere nei difficili inverni appenninici e oggi è un prezioso ingrediente di ricette davvero speciali", spiega Giuseppe Vignali, direttore del Parco nazionale dell’Appennino. La manifestazione si terrà a Sassalbo presso la sede del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. In gara 21 produttori di Parma, Reggio, Lucca e Massa Carrara, che operano nel settore si contenderanno un titolo che, per altro, rafforza la rete di sinergie e collaborazioni tra le aziende, oltre al progetto Upvivium Biosfera Gastronomica Menù a Km 0. In competizione, per l’ Appennino Reggiano, ci saranno I briganti di Cerreto (Ventasso), Corte di Vallisnera (Ventasso), Altimonti (Civago, Villa Minozzo) e Agriappennino di Marco Sepe (Ventasso).

Settimo Baisi