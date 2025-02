Sfidano la bufera e si perdono: salvati

Impegnate ieri tutto il pomeriggio sotto la bufera di neve, tre squadre del Soccorso Alpino sezione Monte Cusna e i Vigili del fuoco di Castelnovo Monti per soccorrere due giovani escursionisti che, a causa del maltempo, hanno perso l’orientamento sul monte Ventasso (1727 mt). L’operazione di soccorso è durata fino al tardo pomeriggio, per fortuna senza gravi conseguenze per i due escursionisti e soccorritori, visto il peggioramento delle condizioni meteorologiche.

I due giovani erano partiti al mattino dal Lago Calamone, nonostante il cattivo tempo con nebbia e nevischio e avevano raggiunto la vetta del monte Ventasso. Poichè in giornata le condizioni di tempo sono peggiorate, i due escursionisti hanno deciso il rientro. Iniziata la discesa hanno subito incontrato difficoltà in quanto sono stati colti da una bufera di neve che ha fatto perdere loro le tracce del sentiero 661, percorso durante la salita.

Quindi, perso l’orientamento, si sono impauriti ed hanno chiamato i soccorsi con le difficoltà incontrate per la cattiva ricezione telefonica. Si sono diretti immediatamente sul posto, salendo dalla parte del Lago Calamone, tre squadre di tecnici del Saer Monte Cusna e i Vigili del fuoco di Castelnovo Monti in assetto speleo alpino. Intorno alle 18 i due giovani sono stati ritrovati in buone condizioni e presi in consegna dall’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino.

s.b.