Sfide del lavoro, una pergamena a chi saluta e a chi inizia

Un ringraziamento ufficiale rivolto a tutti i commercianti che hanno cessato l’attività tra il 2024 e 2025 e un "in bocca al lupo" a coloro che l’hanno iniziata, investendo sul territorio. Questo il significato dell’incontro avvenuto per la festa dei lavoratori nella sala del consiglio a Castelnovo Sotto, con la consegna di una pergamena del Comune. L’obiettivo della locale amministrazione comunale era quello di offrire un riconoscimento a coloro che hanno un’attività che rappresenta un vero e proprio cuore pulsante del paese: ogni negozio, infatti, mantiene vivo il tessuto sociale, creando spazi di incontro e relazione, oltre a favorire la crescita economica e rafforzare l’identità del paese.

"Siamo consapevoli delle sfide che i commercianti affrontano quotidianamente, tra trasformazioni economiche e cambiamenti nel settore. Per questo – spiegano dal municipio – l’impegno nel valorizzarne il ruolo e nel sostenerne la continuità rimane una priorità costante. Questa iniziativa riafferma l’importanza di queste realtà per Castelnovo Sotto, essenziali per lo sviluppo e per una comunità dinamica e vitale".