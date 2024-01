Sfide in Sicilia per il Città del Tricolore

Trasferta domenicale a Messina per l’Hockey Città del Tricolore, impegnato nella quarta e penultima giornata della Serie A2 maschile indoor. La squadra di Chaves, reduce dalla sconfitta con Brescia e dalla bella vittoria con la capolista Moncalvese di una settimana fa nel concentramento disputato all’Arena Sport, apre la serie degli incontri sfidando alle 10,30 Savona, seconda della classe, con cui aveva perso all’esordio 9-4: i liguri, però, sono usciti con un solo punto in 2 gare dal viaggio in Emilia della scorsa settimana, e vedono Gianolio Lopez e compagni ad una sola lunghezza di distanza. Alle 14,30, invece, il Tricolore affronterà Villafranca.

In questo caso il precedente stagionale è favorevole, col 4-2 del 17 dicembre a Castello d’Agogna, ma i veneti sono in netta ascesa, come dimostra la "doppietta" di Reggio con Messina e Brescia. La classifica: Moncalvese 13; HC Savona 10; Hockey Città del Tricolore e Pol. Univ. Messina 9; HC Villafranca 7;

CusCube Brescia 4.