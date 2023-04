Sfilano migliaia di fedeli Sikh

NOVELLARA

Almeno 7-8 mila persone hanno preso parte alla tradizionale processione del Vaisakhi, rito religioso della comunità indiana Sikh, con la folla che ieri ha sfilato tra il tempio di via Bandini e il centro storico di Novellara. Sono arrivati da diverse regioni per l’appuntamento annuale, che richiama pure la curiosità di tanti cittadini italiani, di fronte al carro sacro, alle simulazioni di lotta, ai colori degli abiti indossati da fedeli di ogni età. Inevitabili alcuni disagi al traffico al passaggio del corteo. Nel tardo pomeriggio la conclusione della cerimonia, con il ritorno al tempio Sikh per le preghiere finali.