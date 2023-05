Sfilano sulle colline settanta auto storiche Una lunga scia di meraviglia e nostalgia

Grande successo nei giorni scorsi ad Albinea per la prima edizione di ‘Ruote d’epoca, dalla Fola a Borzano’ alla presenza di 110 iscritti e 70 auto storiche. Le vetture sono state esposte nella piazza di Albinea e tanti sono stati gli appassionati che hanno apprezzato le auto. La ‘colonna’ è partita in direzione dell’Azienda Agricola Reggiana di Borzano, transitando per Montericco, con un tour che ha mostrato lungo la strada le bellezze naturalistiche del territorio albinetano. Alla cantina si è svolta una visita in cui sono state illustrate le tecniche di produzione dei vini locali.

Al termine della visita, l’itinerario è continuato sui colli reggiani per concludersi, dopo 35 km di curve e paesaggi, al ristorante ‘La Tana’ di Borzano in cui le auto sono state nuovamente esposte. "La manifestazione è stata molto apprezzata – dice il promotore Leonardo Napoli – sia dai partecipanti che dai visitatori che hanno potuto ammirare l’esposizione delle vetture che spaziavano partendo dalle piccole 500 arrivando ad una Ferrari e ricoprivano tutto il periodo storico dal dopoguerra fino agli anni 90. Vorrei ringraziare il Camer Club di Reggio che ha organizzato insieme a noi l’evento e l’amministrazione comunale di Albinea, in particolare l’assessore allo sport Daniele Menozzi".

mat. b.