Sfilata ad Acquabona con gli abiti da sposa degli anni Sessanta

Estate tempo di sagre e di tradizionali feste in montana, dove i paesi, grazie anche ai turisti di ritorno, si riempiono di gente che ama tuffarsi nel clima festoso di Ferragosto. E le curiosità non mancano tra le valli dei nostri appennini.

Ad Acquabona (frazione del comune di Ventasso), è attesa la sagra di San Rocco con il Santo patrono portato a spalle in giro per il paese e la distribuzione del pane; ma domani pomeriggio le signore della frazione, guidate dalla parrucchiera Irene Bottazzi, daranno corso ad una sfilata di ‘spose’ nella piazza del paese con abiti veri dagli anni Sessanta in poi, indossati per l’occasione da giovanissime modelle locali.

Evento originale ed unico tra tutte le manifestazioni estive che si stanno attuando in questi giorni in montagna, realizzato la prima volta nel 2000 e qualche altra volta in altri paesi, ma mai come la performance che andrà in scena domani pomeriggio ad Acquabona. Lo spettacolo intitolato "Spose di Ventasso" è stato organizzato da un gruppo si signore di Acquabona con la collaborazione di Estetica BC Cristina per il trucco e le parrucchiere Irene, Angela e Angela. Inoltre hanno collaborato: Giorgia Style (Busana), Michela e Giorgia (Cervarezza), Loretta (Ramiseto), Notari (Taviano), Giulia Zanicchi (Ligonchio) e il parrucchiere Davide (Ligonchio). La manifestazione ha il patricio del Comune Ventasso.

Lo spettacolo inizierà alle ore 16 con "l’imboscata", una vecchia tradizione ormai dimenticata in montagna: una coppia di sposi (figuranti) all’uscita dalla chiesa troveranno la strada sbarrata con tre guardiani che li sottoporranno a diverse domande per vedere se meritano di essere accolti in paese, inoltre per entrare dovranno anche pagare la gabella. Tradizioni e scherni antichi, che riaffiorano dalla memoria.

Quindi nella piazza del paese, trasformata in un atelier, partendo dall’alto arriveranno le giovani ‘modelle’ che a turno indosseranno i veri abiti delle spose anni ‘60 ed oltre, gelosamente conservati e solo dati a prestito per questa storica manifestazione.

Speaker Linda Bottazzi che annuncerà le indossatrice con riferimento all’abito indossato. Dopo la sfilata la serata proseguirà presso il circolo Arci con aperitivo e musica di Pietro Galassi.

Settimo Baisi