Sfilata in costume, burattini o le canzoni di Battisti: cosa preferite?

A Luzzara prende il via la fiera: si parte stasera alle 21 con la sfilata storica "Alla corte di Rodolfo Gonzaga" con costumi d’epoca, giochi di fuoco e sbandieratori. Domani la "Luccio Night" con torneo di beach volley, dj set musicale, fino ai concerti di quattro differenti band. A Quattro Castella, alla sede della Maestà della Battaglia, la rassegna "Baracca & Burattini" propone i burattini della tradizione emiliana con "I tre servi alla prova" di Mattia Zecchi. A Casalgrande, a Villa Segrè, le Notti in Villa propongono alle 21,30 il concerto de "I Giardini di Lucio", con un tributo alle canzoni di Lucio Battisti. A Correggio prosegue la Festa Democratica del Pd, nell’area di via Fazzano, con il concerto dei Tupamaros. A Poviglio prosegue la festa della Birra in via Zappellazzo: stasera il concerto dei Cobaya.