Sfilata di trattori anche a Reggio per la protesta degli agricoltori: mappa e disagi sulla via Emilia

Reggio Emilia, 28 gennaio 2025 – Sfilano i trattori in protesta anche a Reggio nell’ambito della mobilitazione nazionale promossa da agricoltori, allevatori e pescatori. Stamattina, una cinquantina di operatori reggiani del settore si sono trovati a Bagno, sulla via Emilia verso Modena, per la prima giornata di presidio che, come da programma, durerà fino a domenica.

Il presidio dei trattori degli agricoltori: in corteo fino a Soliera

Nel pomeriggio, la marcia dei mezzi agricoli ha raggounto Rubiera con una sorta di corteo per poi rientrare alla ‘base’ lungo la Ss9. Da domani si aggiungeranno anche altri professionisti da Parma per un sit-in unitario tra le due province.

“Chiediamo lo stato di crisi – spiega Giorgio Bonacini, uno dei portavoce della protesta –. Chi governa il Paese deve capire se l’agricoltura è un fattore principale per la nostra economia oppure no. Per noi la risposta è ovvia visto che da 1,5 milioni di aziende siamo scesi in pochi anni drasticamente a 750mila realtà in Italia”.

Tra le istanze degli agricoltori, anche una “moratoria e ristrutturazione della debitoria di sistema” e “l’applicazione delle clausole di salvaguardia bloccando le importazioni selvagge nei settori più esposti alla concorrenza sleale e al dumping” nonché “una forte iniziativa coordinata per risolvere le emergenze ambientali”.