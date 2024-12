Sfilza di incidenti in poche ore. Soccorsi tre pedoni anziani

Tre pedoni sono stati investiti nella prima mattinata di ieri in tre incidenti avvenuti sulle strade nei comuni di Quattro Castella e Sant’Ilario. Due sono i pedoni feriti, allo stesso orario e in luoghi diversi, nel comune di Quattro Castella. Momenti di paura in via Marconi, a Quattro Castella capoluogo, poco prima delle otto dopo che un uomo di 81 anni è stato travolto da un’auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori inviati dal 118 e i carabinieri per i rilievi. Il pensionato è stato poi portato, in codice rosso, all’arcispedale Santa Maria Nuova dove è stato sottoposto alle cure del caso da parte dei medici. Le sue condizioni di salute inizialmente sono state giudicate gravi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Soccorsi mobilitati, intorno alle 7.50, anche a Montecavolo nella zona di Orologia. Una donna di 69 anni di Reggio è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada in via Salvator Allende nei pressi dell’intersezione con via Togliatti. Anche in questo caso è stato attivato il 118. La donna è stata in seguito trasferita in ambulanza in ospedale a Reggio in condizioni non gravi. Sul luogo si è portata la polizia locale dell’Unione Colline Matildiche per compiere gli accertamenti e cercare di ricostruire la dinamica.

Il terzo incidente si è verificato invece a Sant’Ilario all’altezza della rotonda del Conad. Poco dopo le nove un uomo di 84 anni è stato investito da una Fiat Panda (guidata da un giovane) mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L’anziano è stato poi accompagnato in ospedale a Montecchio in condizioni fortunatamente non preoccupanti. Sul posto è arrivata la polizia locale dell’Unione Val d’Enza.

Matteo Barca