Sfonda lucernario e cade dal tetto. Operaio di 57 anni muore sul colpo. I sindacati proclamano lo sciopero

Ha sfondato un lucernario sul tetto ed è precipitato nel vuoto da un’altezza di sei metri all’interno del capannone. È morto così sul colpo il 57enne egiziano Gadel Karim Amin, residente a Reggio. L’ennesima tragedia sul lavoro è accaduta ieri poco prima delle 14, in via Calvi di Coenzo, nel villaggio industriale di Mancasale. L’uomo, titolare individuale di una ditta edile, stava svolgendo alcune opere di pulizia delle grondaie sul tetto per conto degli amministratori del capannone in uso (in affitto) all’azienda Reggio Ponteggi.

Gadel si trovava assieme ad altri due colleghi di lavoro, quando all’improvviso, non riuscendo a distinguere la parte calpestabile dal lucernario, è precipitato. Gli altri due operai, tra cui un figlio che ha visto il padre morire, hanno subito lanciato l’allarme al 118. Sul posto sono arrivati immediatamente un’ambulanza e un’automedica. Era decollato anche l’elisoccorso dall’ospedale Maggiore di Parma, ma è rientrato poco dopo. Per l’artigiano purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia arrivano vigili del fuoco, le Volanti della questura, la polizia locale e i carabinieri. Sono dovuti arrivare poi i rinforzi per placare diversi momenti di violenza e tensione tra i familiari stessi della vittima accorsi lì, comprensibilmente sconvolti da quanto è accaduto. Con loro tanti amici che abbracciano la vedova che si è lasciata andare a pianti interminabili e sull’orlo di un malore.

Sono scene di lacrime e disperazione. "Non ho più obiettivi nella vita d’ora in poi, voglio solo stare vicino a mia madre", si sfoga al telefono uno dei figli parlando con un amico che gli porge le condoglianze. Lo stesso ragazzo poi esplode la sua rabbia prendendosela con i cronisti presenti. Sul posto poi arriva il magistrato assieme al personale della medicina del lavoro dell’Ausl. "Stiamo facendo delle verifiche, ma è certo non avesse imbragature o linee vita – spiega il dirigente servizio prevenzione e sicurezza dell’azienda sanitaria locale, Antonio Romanelli – Non sono obbligatorie, ma sono certamente consigliate sui tetti".

Parole che aprono ancora una volta una riflessione sulle normative sui cantieri e sugli infortuni mortali sul lavoro.

Una tragedia che ha indotto i sindacati Cgil, Cisl e Uil a proclamare per oggi uno sciopero generale di due ore per il settore privato. "Ora basta, ormai è un bollettino di guerra. Nella nostra provincia gli infortuni mortali nel 2023 sono stati sette ma, come dimostra questa tragedia, il numero è destinato a crescere se non si metteranno in atto i necessari provvedimenti. Occorre agire bene e in fretta contro la mancanza di sicurezza". Anche la Ugl si unisce allo sdegno: "Servono più controlli. Per limitare quanto più possibile i rischi, è fondamentale implementare il personale addetto al controllo del rispetto delle norme e sanzionare con multe severe chi non le rispetta".