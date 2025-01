Sfonda l’ingresso del supermercato con l’auto e investe una donna

Reggio Emilia, 2 gennaio 2025 - Tanta paura e momenti di panico stamattina alla Coop di via Sani dove un'auto condotta da una donna di 50 anni è entrata dentro al supermercato, sfondando le porte d'ingresso, investendo una 60enne che stava uscendo dopo aver fatto la spesa. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

È successo poco dopo le 10. Alla guida della vettura - una Toyota Rav4 - c'era una 50enne di origine nigeriana che, stando alle prime ricostruzioni della polizia locale che si sta occupando del caso, avrebbe perso all'improvviso il controllo della vettura andandosi a schiantare contro le porte scorrevoli d'ingresso distruggendole e abbattendo i paletti paratoi antistanti.

Il mini fuoristrada andava fortunatamente ad una velocità molto ridotta, ma ciò non ha evitato di centrare una 60enne italiana che stava uscendo dal supermercato, sbalzata a terra. Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un'automedica. La vittima dell'investimento è stata portata all'Arcispedale Santa Maria Nuova con un codice di media gravità. La conducente è uscita illesa, ma è stata portata al pronto soccorso per accertamenti.

Sul luogo anche vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato e municipale. Gli agenti del nucleo anti-infortunistica della polizia locale si sta occupando del caso stanno cercando di ricostruire la dinamica. Per ora si esclude un malore. La donna avrebbe perso banalmente il controllo dell'auto.