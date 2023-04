Sfondata la porta della pizzeria Tentativo di furto o vandalismo?

Sgradita sorpresa, ieri mattina, per il titolare della pizzeria La Sfinge, con sede in via Circondaria a Correggio. L’attività commerciale, specializzata in pizzeria d’asporto, è stata presa di mira da un danneggiamento che ha interessato la vetrata della porta, mandata in frantumi (nella foto a fianco), probabilmente per tentare un furto all’interno, pur se non si può escludere neppure un gesto vandalico. L’autore (o gli autori) non sembrano essere entrati nella pizzeria.

"All’interno – conferma il titolare Paolo Bononi – non sembra mancare nulla, neppure una bevanda o altri prodotti. La cassa, che comunque era vuota, non sembra essere stata neppure toccata. Stiamo verificando se ci sono ammanchi, ma pare proprio di no".

Bononi gestisce la pizzeria di via Circondaria da diversi anni e mai si erano verificati furti o simili danneggiamenti al suo esercizio commerciale. Non si esclude che possa essersi trattato di un tentativo di furto, con i ladri che però si sono allontanati prima ancora di entrare nel locale, in quanto disturbati dal transito di qualche passante, in una zona piuttosto frequentata non distante da ospedale e quartieri residenziali. Il titolare della pizzeria correggese risulta assicurato contro simili danni. L’episodio è stato segnalato ai carabinieri, che indagano per il momento nei confronti di autori ancora ignoti.