Sfregiato da un balordo in stazione. Aggressore 33enne denunciato: "Il solo presidio armato non basta"

È stato identificato e denunciato – per lesioni personali aggravate – il 33enne originario del Camerun, che sabato pomeriggio si è reso responsabile di aggressioni verbali, ma anche del ferimento di un uomo di origine egiziana, davanti alla stazione ferroviaria di piazzale Marconi a Reggio, colpito con uno schiaffo e poi raggiunto al volto dal coccio di vetro, che ha provocato un vistoso taglio, medicato con un intervento in sala operatoria al Santa Maria Nuova.

Intanto, i carabinieri del nucleo radiomobile sono risaliti già da subito all’aggressore, che poco dopo l’aggressione è stato portato in caserma e denunciato all’autorità giudiziaria, fermato dai militari dell’Arma, intervenuti insieme al personale dell’Esercito, impegnato già da alcuni giorni nei pressi della stazione cittadina nell’operazione ’Strade sicure’.

Sulla vicenda interviene la segreteria provinciale del Sim, il sindacato dell’Arma, che rinnova una forte preoccupazione sull’efficacia degli strumenti attualmente adottati.

"I colleghi chiamati a operare nella zona affrontano quotidianamente rischi elevatissimi, in un contesto caratterizzato da degrado, illegalità diffusa e situazioni di forte tensione. È nostro dovere sottolineare che il solo presidio armato non basta: servono risorse adeguate, organici potenziati, dispositivi di sicurezza aggiornati e formazione specifica per affrontare scenari ad alta complessità. È importante ascoltare con maggiore attenzione i comitati civici e le associazioni di cittadini che da tempo denunciano con coraggio le criticità della zona".

E appoggiano il progetto per reintrodurre la figura del carabiniere ausiliario, opportunamente formato, che potrebbe rappresentare un prezioso rinforzo per gli organici. "Tale misura permetterebbe di rispondere con maggiore prontezza all’attuale crescente domanda di sicurezza, oggi rappresentata anche dalle esigenze straordinarie. Tale proposta era già stata da noi avanzata in passato, prevedendo con lungimiranza la necessità di rafforzare gli organici per far fronte alle crescenti esigenze di sicurezza sul territorio".