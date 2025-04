Sfregiato al volto in stazione a Reggio Emilia: denunciato l'aggressore

Reggio Emilia, 27 aprile 2025 – Caos ieri in zona stazione a Reggio Emilia: un uomo egiziano è stato colpito al volto con una bottiglia rotta e oggi per tale aggressione è stato denunciato un cittadino straniero di 33 anni, di origine africana, dai carabinieri.

Sarebbe stato lui, infatti, a colpire con i cocci di vetro il passante 26enne in piazzale Marconi. Dalle indagini è stato ricostruito come fosse andato in escandescenza urlando e cercando di fermare per aggredirli quanti gli si presentavano davanti. Poco dopo sono intervenuti mezzi di soccorso, polizia, carabinieri ed Esercito.

I militari della sezione radiomobile con gli agenti delle volanti della Questura e personale dell'Esercito hanno fermato il presunto aggressore, mentre la vittima è stata portata in ospedale dove è stato operato. Il 33enne risponde di lesioni personali aggravate. Mentre il ferito è stato portato ieri all’Arcispedale Santa Maria Nuova, ma le condizioni non sono gravi.