Sfruttamento, il progetto ’Common Ground’: "Aiutare chi è più fragile a uscire dall’illegalità"

Un terreno comune, contro il lavoro nero che, a quanto pare, ha trovato adeguata concretezza nel nostro territorio. Questo almeno stando ai risultati di ’Common Ground’, il progetto interregionale sullo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime, presentati nel convegno svoltosi ieri al Tecnopolo di Reggio, dedicato proprio al bilancio del percorso partito a ottobre 2023 e realizzato dal Comune capoluogo. In collaborazione con la Procura della Repubblica, la cooperativa l’Ovile, l’Arma dei Carabinieri, sindacati e realtà del terzo settore.

Circa 400 le persone raggiunte e 144 i lavoratori coinvolti nelle attività del progetto: dei quali un terzo è riuscito a regolarizzare la condizione lavorativa. Nell’ambito di un’iniziativa che aveva come ’mission’ principale accompagnare soggetti con fragilità sociale, in particolare persone dal background migratorio, in un percorso di consapevolezza e acquisizione di strumenti sulla propria situazione lavorativa e sui propri diritti e per uscire da eventuali situazioni di illegalità. Ad aprire il convegno l’assessora alla Cura delle persone Annalisa Rabitti, cui sono seguiti gli interventi del Procuratore della Repubblica Gaetano Paci, del presidente de ’L’Ovile’, Valerio Maramotti e del tenente colonnello dei Carabinieri Umberto Geri. Ma i veri protagonisti dell’evento sono stati i racconti delle persone coinvolte. Raccolti nel documentario ’Insieme, per un lavoro degno’ di Giuseppe Raia.

Le comunità più rappresentate sono quelle provenienti da Pakistan, Egitto, Bangladesh, Tunisia, Marocco e Nigeria. In due anni di progetto 87 i lavoratori che hanno ricevuto più di un intervento di supporto, in ambiti diversi: dal sostegno abitativo, con l’accoglienza in strutture dedicate, alla tutela di tipo sindacale, ma anche azioni di sostegno socio-legale, sanitario o lavorativo. Si stima che oltre un terzo delle persone coinvolte, 57 lavoratori, abbiamo avuto un miglioramento della loro condizione, venendo assunti regolarmente.