Sgambamento cani, nuova area e spazi per taglia piccola e grande

Inaugurata ieri mattina la nuova area sgambamento cani di Scandiano nel quartiere Cappuccini, nella zona verde che costeggia la ferrovia e accessibile dal parcheggio di via Libera. Da ieri è fruibile a libero accesso. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Matteo Nasciuti con l’assessore Claudio Pedroni, il centro soccorso animali di Arceto e molti cittadini con i loro cani che si sono rivolti agli istruttori cinofili per domande e curiosità. "Un’area ben progettata dai tecnici del Comune di Scandiano – dice il sindaco Nasciuti – con due sgambamenti distinti per cani di grossa e piccola taglia, con fontanelle e abbeveratoi che entreranno in funzione nei prossimi giorni per i nostri amici a quattro zampe, con panchine o tanta ombra data dalle alberature presenti. L’abbiamo voluta spostare lontano dalle case per non incorrere in problemi di convivenza con la popolazione residente, ma per mantenerla pulita, ordinata e ‘a misura di cane’ è necessario il contributo di tutti".

Sono stati posizionati alcuni cartelli con regole di convivenza da osservare. "Abbiamo colto l’occasione per riqualificare un’area", sottolinea Nasciuti. Il sindaco ha proposto ai tanti scandianesi amici dei cani di aiutare il Comune a gestire il nuovo spazio attraverso un’associazione per creare anche un luogo di incontri, approfondimenti, di attenzione per gli animali. Per Nasciuti il Comune sarebbe "onorato di poter dialogare con una realtà di questo genere". I cittadini hanno apprezzato l’intervento dell’amministrazione che ha realizzato due aree debitamente recintate per una superficie complessiva di circa 1400 mq.

mat.b.