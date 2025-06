Sgambamento dei cani, conclusi i lavori di riqualificazione

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria dell’area sgambamento cani di Boschi a Puianello. L’intervento, promosso dall’Amministrazione Comunale di Quattro Castella, ha permesso di ripristinare la piena sicurezza e fruibilità dell’area, rendendola nuovamente fruibile e accogliente per gli animali e i loro accompagnatori. L’opera ha interessato principalmente la recinzione e il cancello d’ingresso, che necessitavano di essere sistemati. Si è trattato di un investimento di circa 10mila euro, eseguito dalla ditta locale F.lli Giampietri. "Teniamo molto al benessere degli animali e alla cura delle aree a loro dedicate – spiega il vicesindaco Luca Spagni –. Abbiamo iniziato a migliorare la situazione partendo da ciò che già abbiamo, mettendolo a nuovo. Amministrare significa prima di tutto prendersi cura dei beni comuni e questo intervento di manutenzione ne è la dimostrazione concreta. È un segnale di attenzione e responsabilità che vogliamo dare alla nostra comunità".

L’impegno dell’Amministrazione su questo fronte non si esaurisce con l’intervento di Boschi. L’approccio adottato permette infatti di programmare i prossimi passi, che includono un progetto già pronto per la realizzazione di una nuova area sgambamento cani a Quattro Castella e la ricerca attiva di uno spazio idoneo per crearne una anche nella frazione di Montecavolo. "Parallelamente ai progetti più strutturati, portiamo avanti anche piccole azioni per il decoro quotidiano – aggiunge Spagni – Per questo, entro la fine di giugno, installeremo nuovi contenitori per le deiezioni canine: un piccolo ma concreto aiuto per mantenere più puliti i luoghi che condividiamo".

red. cro.