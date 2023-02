Sgarbi saluta l’amico Tota: "Era un amico vero"

Stamattina alle 10 l’addio a Augusto Agosta Tota, l’editore ed esperto d’arte, vinto da una malattia a 84 anni di età.

I funerali, affidati all’agenzia Bernardelli, si svolgono in duomo a Guastalla. Molti gli amici e conoscenti che anche ieri gli hanno voluto portare l’ultimo saluto alla camera ardente, allestita alla Casa funeraria Città di Guastalla, in via Oldella.

Augusto lascia nel lutto le figlie Cinzia e Simona, la nipote Alice, i nipotini Sebastian e Juliet, fratelli e sorelle, oltre ai generi Mario e Michael. Da sempre "ambasciatore" dell’arte di Antonio Ligabue, aveva collaborato con numerosi artisti, collezionisti e galleristi in Italia e all’estero.

Era molto amico di Vittorio Sgarbi, con il quale aveva condiviso l’organizzazione di molti eventi. "Augusto Agosta Tota – il messaggio di Sgarbi affidato ai social – prima ancora che un grande appassionato d’arte (il suo nome legato a quello di Ligabue) era un amico vero. Ci univano molte cose. E spesso ci ritrovavamo a tavola, davanti a un piatto di cappelletti e a un Culatello di Zibello. Con lui ho realizzato molti progetti, tra i quali ricordo una bellissima mostra su Antonio Ligabue a Mosca. Ci mancherà".