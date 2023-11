Sgb torna all’attacco: "Piove in sala operatoria"

Lo aveva già denunciato la Fials sabato; ieri rilancia il tema l’Sgb. Oggetto della polemica le infiltrazioni di acqua piovana nel comparto operatorio dle Quinto piano del Santa Maria Nuova: "Il calvario di quelle sale operatorie va avanti da troppo tempo – tuona l’Sgb – ogni volta che fanno due gocce d’acqua il problema dell’allagamento si ripropone nonostante i lavori effettuati. Ma quello dell’acqua è solo uno dei tanti e troppi problemi del comparto operatorio dell’arcispedale. Una unità operativa che è diventata una vera e propria bolgia infernale per le lavoratrici i lavoratori e i pazienti; tra appalti, esternalizzazioni, cambi ai vertici, carenza cronica di personale, ambiente lavorativo tossico". Dall’Ausl fanno sapere che "l’infiltrazione si è verificata in un corridoio adiacente alle sale operatorie, che non hanno mai interrotto l’attività, per cui non si è verificato nessun rinvio di interventi e nessun ritardo. L’unico disagio è stato quello di dover accedere da un altro ingresso. Il problema è originato da un terrazzino e ci si è già attivati per provvedere alla manutenzione".

g.g.