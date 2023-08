S.Girolamo, proteste per il degrado delle strade "Siamo stanchi di non essere considerati"

Ancora proteste per la situazione delle strade a San Girolamo di Guastalla. Alcuni cittadini hanno segnalato la perdurante situazione di disagio, oltre che di potenziale pericolo, dovuta alle condizioni di alcune strade comunali della frazione.

"In via Peroggio sono venuti degli operatori per sistemare la carreggiata – dicono alcuni residenti in una lettera aperta inviata al Carlino –, ma nell’arco di poche settimane si è tornati alla situazione iniziale, con condizioni orribili. Stessa cosa vale per la voragine in via Mulino, incrocio con via Pizzamiglia, che resta immutata nonostante le innumerevoli segnalazioni. Noi cittadini siamo stanchi di versare imposte a un’amministrazione pubblica che sembra fare ben poco per sistemare le nostre strade. Siamo stanchi di segnalare i problemi senza essere presi in considerazione. Su questi argomenti vorremmo avere risposte concrete, che non si limitino ai progetti per il recupero dell’ex centro sociale".