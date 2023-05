Sgombero di bivacchi in stazione Telefono alla guida: strage di patenti

Ancora due blitz di sgombero da parte della polizia in zona stazione. Martedì mattina le Volanti sono intervenute in piazzale Tricolore dove, dopo le segnalazioni da parte di alcuni residenti (così come del capogruppo in Consiglio Comunale della Lega, Roberto Salati), hanno allontanato un 27enne e un 31enne senza fissa dimora che avevano allestito una ‘abitazione’ di fortuna con materassi ed effetti personali sotto le fronde di un albero in una grande aiuola pubblica.

Poco dopo, il personale del posto di polizia di via Turri ha individuato, identificato e allontanato tre persone – un 25enne, un 28enne e un 35enne, tutti regolari e con precedenti penali – sorpresi in un edificio abbandonato in viale Ramazzini. Sono stati tutti allontanati. Un altro ordine di allontanamento è stato emesso a una 27enne e ad un 31enne, sempre dagli agenti del posto di polizia di via Turri, pizzicati a bivaccare in un’area verde in viale IV Novembre.

Giro di vite anche sull’utilizzo del telefonino alla guida – secondo l’Istat, una delle prime cause di incidenti stradali – con le sanzioni che sono raddoppiate a Reggio, a distanza di un anno prendendo in riferimento lo stesso periodo. Da inizio anno infatti, la Polstrada di Reggio coi distaccamenti di Guastalla e Castelnovo Monti, hanno aumentato i controlli. E nell’arco dei primi mesi dell’anno sono state elevate complessivamente 448 sanzioni. Durante i controlli effettuati nella giornata di martedì ben 16 conducenti, trovati alla guida mentre utilizzavano il telefonino, sono stati sanzionati ed uno di loro ha subito anche il ritiro immediato della patente di guida ai fini della sospensione in quanto recidivo negli ultimi due anni. Nello stesso periodo dello scorso anno gli automobilisti sanzionati erano stati 220, facendo così registrare per l’anno in corso un marcato e pericoloso aumento di condotte pericolose.