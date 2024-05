"Sgravi e incentivi per le aree montane"

La montagna come opportunità: in Emilia-Romagna approvato un progetto di legge alle Camere per rilanciare la vita e il lavoro in Appennino."Portiamo al Parlamento questa legge per intervenire sulla fiscalità nelle aree montane più fragili. Se non si hanno sgravi e opportunità, la montagna muore. È una legge sulla fiscalità della montagna, non un provvedimento generico". Con queste parole i consiglieri regionali Ottavia Soncini, Federico Amico, Stefania Bondavalli, Andrea Costa e Roberta Mori, hanno commentato l’approvazione della Proposta di Legge.