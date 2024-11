Sgrida chi abbandona rifiuti in giro: aggredito

Sgrida un 26enne che stava abbandonando in strada un vecchio materasso, viene aggredito dal giovane e da due suoi amici. La vittima è finita in ospedale con una prognosi di 6 giorni, mentre i tre sono stati denunciati dai carabinieri per concorso in lesioni personali. Si tratta di un 46enne e un 42enne residenti a Montecchio, il ragazzo è residente a Scandiano. Il 29 ottobre, attorno alle 17, la vittima - un 36enne montecchiese - è uscito dalla propria abitazione per gettare dell’immondizia nei vicini cassonetti. Qui ha notato il giovane che stava posizionando il materasso vicino ai contenitori riservati alla raccolta differenziata di carta e plastica. L’uomo si è avvicinato e ha fatto notare all’altro che è vietato abbandonare in strada i rifiuti ingombranti e che sarebbe dovuto andare a conferirli direttamente all’isola ecologica. Ne è scaturita una discussione, con il 26enne che ha replicato alle osservazioni ricevute.

Durante il diverbio si sono avvicinati altri due uomini, amici del ragazzo, che hanno intimato alla vittima di farsi gli affari suoi invitandolo ad andare "a quel paese". Il 36enne ha telefonato al 112 per richiedere l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. La scena intanto aveva richiamato l’attenzione della moglie del cittadino, che ha filmato tutto con il suo smartphone. Temendo l’intervento dei militari, i tre hanno tentato di nascondere il materasso ma il 36enne ha cercato di impedirlo, venendo di conseguenza aggredito: i tre, dopo averlo bloccato, lo hannosollevato e scaraventato a terra, facendogli sbattere violentemente la testa. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri che hanno identificato i presenti e fatto condurre il ferito al pronto soccorso del Franchini; il 36enne è stato dimesso con prognosi di 6 giorni. Il giorno successivo, la vittima ha formalizzato la denuncia e consegnato il video che riprendeva chiaramente i fatti. Al termine degli accertamenti, i Carabinieri di Montecchio hanno denunciato i tre alla Procura della Repubblica per concorso in lesioni personali.

Francesca Chilloni