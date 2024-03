Sguardi di genere sull’ambiente: prevenire i reati

Le politiche per l’ambiente sono uno degli argomenti più attuali del dibattito, che si parli delle scelte per una città oppure a livello internazionale, e delle loro ricadute sul territorio, economiche e sulla vita dei cittadini. I paesaggi naturali sono anche spesso al centro dell’azione dell’uomo al di fuori della legge. Se le donne possano avere un ruolo particolare ed efficace per contrastare le nuove sfide globali sarà l’argomento centrale affrontato domani sera (martedì 19 marzo) in un incontro a Boretto. ’Sguardi di genere sull’ambiente. Dalla cura alla prevenzione dei reati’: è il tema che sarà sviluppato nella biblioteca di via Umberto I, a partire dalle 21, durante l’incontro organizzato nell’ambito del festival ‘Noicontrolemafie’, a cura della Provincia. Dopo il saluto dell’amministratore comunale, la parola passerà alle ospiti. Una è Chiara Stella, comandante del nucleo carabinieri forestale di Gualtieri, che farà il punto sull’attività dell’Arma in materia di prevenzione e repressione dei reati ambientali. L’altra è Pinuccia Montanari, saggista, giurista ambientale e presidente del comitato scientifico dell’Ecoistituto di Reggio e Genova, oltreché ex assessore con deleghe in materia ambientale nelle città di Reggio, Genova e Roma. Saranno intervistate da Alessandra Codeluppi, giornalista del Resto del Carlino. Si rifletterà anche sugli spunti forniti dal libro ‘Spigolatrici d’ambiente. Il contributo delle donne alla sfida dei cambiamenti climatici’, curato da Montanari e con prefazione di Amedeo Postiglione, ex presidente onorario aggiunto della Cassazione e magistrato da sempre impegnato sui temi ambientali.