’Sguardi divergenti’, incontro maschi contro femmine

Si intitola ’Maschi contro femmine’ il primo incontro della rassegna “Sguardi divergenti” organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità per parlare di uguaglianza tra uomini e donne in modo leggero e coinvolgente. L’iniziativa vede la collaborazione tra il Comune di Castelnovo, le associazioni Per te - Donne insieme contro la violenza, Villa Cultura e Maschile Plurale.

L’incontro sarà lunedì 12 giugno alle 21 nella sala conferenze della Sede Croce Verde - Casa del Volontariato. Si parlerà di ’Maschi contro Femmine’, di come spesso stereotipi e pregiudizi incidano creando fraintendimenti nel rapporto tra i generi. Saranno usati materiali audio-video e modalità di interazione. Primo incontro “di andata” e match di ritorno con stesso titolo, location e orario il 27 giugno. Info: [email protected]