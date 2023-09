Shabbar Abbas è arrivato oggi in Italia: “L’estradizione un traguardo simbolico"

Reggio Emilia, 1 settembre 2023 – Tunica color tortora, ciabatte nere, una sportina rossa in mano con dentro le sue poche cose, grandi baffi neri che non smette di pettinarsi. Shabbar Abbas si è presentato così al suo appuntamento con la giustizia italiana.

L’annuncio ufficiale del compimento della sua estradizione è deflagrato a metà del pomeriggio di ieri: "Il padre di Saman è in viaggio verso l’Italia. Un grande risultato per una piena risposta di giustizia dopo un atroce delitto". Lo ha messo nero su bianco il guardasigilli Carlo Nordio (che ha anche ringraziato telefonicamente per la collaborazione nella procedura il procuratore capo di Reggio, Calogero Gaetano Paci), seguito a stretto giro dal plauso del ministro degli Esteri Tajani ("è frutto di un grande lavoro diplomatico, ora la giustizia farà il suo corso") e della premier Giorgia Meloni.

Shabbar era stato arrestato il 15 novembre scorso nella regione del Punjab, su mandato internazionale, dopo essere fuggito dall’Italia assieme alla moglie Nazia all’indomani del delitto.

Un anno e mezzo di latitanza, poi mesi di richieste, rinvii e attese per il via libera della magistratura pakistana (arrivato il 4 luglio); ma mancava il parere ’politico’, deliberato insperabilmente a fine agosto. Così ieri il governo pakistano ha consegnato nelle mani del comandate del nucleo investigativo dei carabinieri di Reggio, Maurizio Pallante, l’uomo accusato di aver barbaramente ucciso la figlia Saman nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 nelle campagne di Novellara. Lo avrebbe fatto, stando alle accuse, assieme alla moglie (ancora latitante), al fratello Danish e ai due nipoti Ikram e Nomanhulaq; soffocata e sepolta sotto due metri di terra per essersi ribellata a un matrimonio con un cugino, perché aveva scelto di vivere liberamente.

"Un traguardo quasi insperato, per una procedura estremamente complessa e delicata, dal valore fortemente anche simbolico e dal significato ancor maggiore in assenza di accordi bilaterali di estradizione tra Italia e Pakistan", ha concluso il ministro Nordio.

L’aereo che ha riportato Shabbar Abbas in Italia è partito alle 16,15 di ieri (ore italiane) da Islamabad. L’arrivo nella notte all’aeroporto di Roma Ciampino, dove l’uomo è stato preso in consegna dalla polizia penitenziaria e accompagnato al carcere di Rebibbia in attesa del definitivo trasferimento in un carcere emiliano, quello di Reggio con ogni probabilità.

L’8 settembre riprenderà il processo per il delitto davanti alla corte d’Assise di Reggio: in calendario, la testimonianza del fratello di Saman. E per la prima volta, in aula, potrà comparire anche Shabbar, che fino a oggi si era video-collegato (tra mille difficoltà) dal carcere in cui era detenuto in Pakistan.