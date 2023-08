Shabbar, slitta ancora l’estradizione "Ok del governo, ma il giudice rinvia"

Il ministro degli Interni pakistano ha concesso l’estradizione di Shabbar Abbas. La notizia è rimbalzata ieri dal Pakistan all’Italia, dopo varie indiscrezioni che erano state anticipate nei giorni scorsi dalla Gazzetta di Reggio. Akhtar Mehmood – l’avvocato pakistano dell’uomo accusato dell’omicidio della figlia Saman, avvenuto a Novellara fra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 – aveva annunciato infatti di aver inoltrato (l’ennesimo) ricorso all’Alta Corte di Islamabad, nell’estremo tentativo di bloccare la partenza di Shabbar verso l’Italia.

La decisione del governo pakistano è stata varata il 16 agosto scorso, anche se ufficialmente ai canali istituzionali italiani nulla sarebbe stato ancora comunicato.

"Un funzionario del Ministero dell’Interno pakistano ha confermato che Shabbar sarà ’portato in Italia con un aereo charter’", ha riportato ieri il corrispondente della capitale pakistana dell’Ansa. Il ministero dell’Interno avrebbe delineato i dettagli del caso al Governo, che ha poi approvato la richiesta di estradizione. Dopo la decisione, lo stesso ministero ha emesso un’ordinanza il 16 agosto, in cui si imponeva ad Adiala Jail Rawalpindi di trasferire la custodia di Shabbar Abbas all’Agenzia investigativa federale (Fia), che avrebbe poi facilitato la sua consegna al governo italiano. "Secondo l’ordinamento giuridico, Shabbar Abbas sarà consegnato alle autorità italiane", assicura una fonte definita ufficiale.

L’istanza presentata dall’avvocato pakistano di Shabbar sollecitava la sospensione del trasferimento del suo cliente alle autorità italiane. L’udienza si è tenuta ieri: il giudice capo dell’Ihc, Aamir Farooq, ha presieduto l’udienza. Non ha però emesso alcun ordine di sospensione in risposta alla petizione e ha rinviato il caso di una settimana.

Il 4 luglio scorso – dopo una serie infinita di rinvii cominciati a novembre – un magistrato di Islamabad aveva accolto la richiesta del governo italiano di estradare Abbas. Ma mancava l’ok definitivo del governo pakistano, non essendoci accordi bilaterali in materia fra Italia e Pakistan. Parere positivo che sarebbe dunque arrivato lo scorso 16 agosto, nel mezzo di una bufera politica fatta di condanne per corruzione, lo scioglimento del Parlamento pakistano e la formazione di un esecutivo di transizione. Ora, però, il nuovo stop: Shabbar non è ancora stato caricato su un charter. L’udienza in cui si sarebbe dovuto discutere l’estremo tentativo di opporsi all’estradizione di Shabbar, di fatto, è stata rinviata alla prossima settimana.

"Il rinvio è stato motivato con un difetto di notifica" ha spiegato ancora Akhtar; che ha poi precisato: "Non è stato avvisato dell’udienza il Ministero dell’Interno pakistano".

Un ulteriore slittamento per rendere esecutiva l’estradizione, nella migliore delle ipotesi. Lo scenario peggiore, per la magistratura italiana, sarebbe invece quello in cui l’Alta Corte di Islamabad dovesse accogliere il ricorso del legale bloccando così in extremis la sua consegna.

Shabbar Abbas era fuggito assieme alla moglie il 1° maggio 2021, il giorno dopo il delitto, dall’aeroporto di Malpensa verso il Paese natale. Era poi stato arrestato il 15 novembre 2022, su mandato di cattura internazionale, nella regione del Punjab. Da allora è iniziato l’iter per la sua estradizione, che non si è ancora concluso. Sua moglie Nazia Shaheen, invece, risulta ancora latitante.

Alla sbarra, assieme ai due genitori di Saman, accusati di omicidio, sequestro di persona e soppressione di cadavere, ci sono lo zio Danish Hasnain e i cugini Ikram Ijaz e e Nomanhulaq Nomanhulaq, tutti detenuti al carcere di Reggio Emilia.

Benedetta Salsi