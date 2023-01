Shabbar, udienza rinviata a oggi

Questa volta è stata l’assenza dell’avvocato difensore a far saltare la decisione del giudice pachistano, dopo che dieci giorni fa l’assenza di un funzionario investigativo aveva annullato l’udienza sull’estradizione.

Per Shabbar Abbas, padre di Saman, la diciottenne pachistana uccisa dalla sua famiglia per aver rifiutato un matrimonio forzato nel Paese natale, è scattato quindi l’ennesimo rinvio. Se ne riparlerà stamattina.

Ieri Shabbar Abbas è stato portato in aula dal carcere solo per essere poi riportato in cella. Lo ha deciso il magistrato inquirente. Intanto l’avvocato dell’uomo, causa del rinvio, Khalid Mehmood, ha dichiarato al telefono all’Ansa che "non ci sono al momento prove che colleghino l’imputato con il crimine" e che "tutte le prove fornite dall’accusa sono basate su dicerie, che non hanno valore di fronte alla legge".

Nell’udienza fissata a oggi dal giudice, la difesa di Shabbar Abbas esaminerà i documenti probatori forniti dall’Italia.

Shabbar Abbas è accusato di aver strangolato in combutta con altri familiari la figlia diciottenne e di averne occultato il cadavere, scoperto di recente sepolto nelle campagne di Novellara.

L’uomo era fuggito in Pakistan con la moglie Nazia Shaheen (ancora latitante), nascondendosi nella regione natia del Punjab, dov’è stato arrestato a fine novembre scorso.