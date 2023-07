Shakespeare in chiave moderna Tributo ai Pink Floyd per il Grade

Per Restate, alle 21 a Villa Levi va in scena ’Molto rumore per nulla’ di William Shakespeare, una produzione del Teatro del Cigno per la regia e adattamento di Ilaria Carmeli, che propone una rivisitazione della celebre commedia shakespeariana in chiave dinamica e attuale. Ingresso a 15 euro.

Alle 19 ai Chiostri di San Domenico torna Musicae Civitas, con i concerti a cura dell’Istituto Peri-Merulo di Reggio e Castelnovo Monti. Alle 21,30 a Palazzo da Mosto una nuova tappa di "Vola alta la parola", rassegna nazionale e internazionale di poesia, con Gianni D’Elia che presenta "Il suon di lei" (pubblicato nel 2020 da Sossella editore), con letture dei nuovi testi inediti dell’autore. L’evento è a cura di Guido Monti. Per informazioni: tel. 0522-444446.

Per il cinema, invece, stasera alle 21,30 all’Arena Stalloni di via Campo Samarotto la proiezione de "La cospirazione del Cairo", un film di Tarik Saleh, girato lo scorso anno. Da segnalare, inoltre, il concerto "The Dark Side of Sequencer", un tributo ai Pink Floyd proposto stasera alle 21,30 dai Sequencer al parco dell’ex ospedale Spallanzani, in viale Umberto I, per un evento a favore del Grade.