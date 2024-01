Shakespeare narrato da Ferrari e Borghi

Alle 18 di stasera, alla Sala degli Specchi del Teatro Municipale Valli, Luigi Ferrari - in dialogo con Bruno Borghi - presenta il suo libro "Il cenacolo Shakespeare". Primo appuntamento della nuova edizione della rassegna Finalmente Domenica. Luigi Ferrari nel suo libro conduce dentro l’appassionante vicenda editoriale che consegnò al mondo, nel 1623, la prima raccolta a stampa dell’intero canone teatrale shakespeariano, il "First Folio": un volume che raggruppa le commedie, le storie e le tragedie del Bardo. La presentazione del libro cade eccezionalmente di venerdì, in occasione della prima de l’Otello, opera di Giuseppe Verdi, che va in scena stasera al Valli. Ingresso libero.