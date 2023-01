Shoah, visita a Milano al Memoriale Binario 21

Da Albinea al Memoriale della Shoah Binario 21 a Milano. Il Comune di Albinea, il comitato gemellaggi pace e cooperazione internazionale, il Comune gemellato di Treptow-Köpenick, Anpi Albinea, Pro Loco e Amici del Cea, con il sostegno dalla Regione, hanno organizzato per sabato 28 gennaio la visita al memoriale. La partenza in pullman da Albinea (piazza Cavicchioni) è alle 9. Alle 12 inizierà la visita guidata al museo del Risorgimento a palazzo Moriggia. Alle 13 ci sarà il pranzo, mentre alle 15.15 si terrà la visita guidata al Memoriale del Binario 21 nella stazione centrale. Il rientro è in programma per le 21. Il costo del trasporto e delle visite guidate sarà di 10 euro a persona (gratuito per gli under 18).

L’area dove oggi sorge il Memoriale della Shoah di Milano originariamente era adibita alla movimentazione dei vagoni postali e tra il 1943 e il 1945 fu il luogo in cui migliaia di ebrei e oppositori politici furono caricati su vagoni merci, trasportati al sovrastante piano dei binari. Una volta posizionati alla banchina di partenza venivano agganciati ai convogli diretti ad Auschwitz-Birkenau, Mauthausen e altri campi di sterminio e di concentramento o ai campi italiani di raccolta come quelli di Fossoli e Bolzano. Il viaggio rientra nelle iniziative proposte ad Albinea in occasione della giornata della memoria.

m.b.