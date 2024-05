Shopping Conad. Arriva Barone

Il secondo volto nuovo della Conad in vista del prossimo campionato di Serie A2 è l’esperto Rocco Barone.

Centrale classe 1987 nato a Palmi, il neo-giallorosso vanta una lunga esperienza sui campi di Superlega e Serie A2, oltre a 19 presenze nella nazionale maggiore: vincitore del campionato di A2 nel 2008 con la Tonno Callipo Vibo Valentia (squadra in cui ha militato ben 9 stagioni), ha nel palmares anche l’oro ai Giochi del Mediterraneo dell’anno successivo con la maglia azzurra.

Nel massimo campionato, oltre a Vibo, ha giocato anche a Perugia, Molfetta, Monza e Latina, mentre al piano inferiore ha vestito le maglie di Calci, Siena e, nell’ultimo triennio, Porto Viro. A giocare un ruolo chiave nell’approdo di Barone in città, la presenza del tecnico Fanuli, suo ex compagno di squadra: "Sono felicissimo di approdare a Reggio Emilia e di avere Fanuli come allenatore, viste anche le nostre esperienze passate insieme in Serie A".

"Scegliere Reggio – ha aggiunto – è stato naturale, perché entrambi abbiamo gli stessi obiettivi, sarà motivante giocare con questa maglia indosso".

Sul tema obiettivi, il centrale è molto chiaro: "Gli obiettivi personali sono quelli di lavorare sodo per mettere le mie qualità e la mia esperienza al servizio della squadra. Credo molto nel lavoro e nella dedizione a quello che faccio. Mi hanno parlato molto bene della società, non vedo l’ora di conoscere meglio tutte le persone che ruotano intorno a questa realtà, che ormai da tanti anni si è consolidata e viene rispettata per serietà e professionalità".

Barone si va ad aggiungere al confermato Suraci e all’opposto Strabawa ed è quindi il terzo tassello della Conad che verrà.