Show di Capodanno in allestimento . Domani il mercato in Corso Garibaldi

Da oggi via al montaggio degli allestimenti in piazza Prampolini dello spettacolo ‘Alla ricerca del senno perduto’ che andrà in scena la sera di Capodanno. Per questo, domani il consueto mercato sarà trasferito in via eccezionale in Corso Garibaldi, nel tratto compreso tra via San Pietro Martire e piazza Roversi/via Farini. In queste vie, dalle 5 alle 16 saranno vietati il transito e la sosta. Nelle laterali – via Vicedomini, del Portone, San Zenone, Porta Brennone – dalle 5 alle 16 sarà istituito il doppio senso di marcia.

Lo spettacolo di Capodanno, ispirato all’Orlando Furioso, vedrà una rappresentazione a cielo aperto di acrobati, attori, danzatori, effetti luminosi e video mapping sulle facciate degli edifici e del duomo della storica piazza Grande della città. Lo show – di Monica Maimone (Festi Group) con testi di Marco Maria Pernich e racconto narrato da una voce fuori campo, promosso dal Comune di Reggio, curato e coordinato da Ater Fondazione, col sostegno di Iren e il contributo di MaMiMò e MMContemporary Dance Company – inizierà alle 23 dell’ultimo dell’ann a ingresso libero e gratuito fino all’esaurimento dei posti. Per ragioni di sicurezza e logistica, la piazza potrà ospitare circa 3.000 persone. Il 30 inoltre sarà il giorno della grande prova generale, sempre a cielo aperto.