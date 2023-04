Show di Reverberi e Cassani a Scandiano È stata la prima grande notte del Giro d’Italia

Si è tenuta, nella suggestiva cornice del Borgo Monte del Gesso, la cena di presentazione della tappa del Giro d’Italia che prenderà il via da Scandiano il 16 maggio. L’altra sera erano presenti autorità, giornalisti e sponsor. Protagonista principale il Trofeo Senza Fine, la coppa assegnata alla maglia rosa alla fine del Giro, oggetto di culto per gli appassionati. Alla serata hanno preso parte il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il presidente della Provincia Giorgio Zanni, il capo della segreteria di Bonaccini Giammaria Manghi e il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni. Non sono mancati i sindaci dei Comuni attraversati dalla tappa (Viano, Baiso, Castelnovo Monti, Villa Minozzo, Carpineti), rappresentanti di Prefettura, Questura, carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, polizia locale e mondo del volontariato. Insieme a loro molti ex corridori tra cui gli scandianesi Lauro Grazioli, Paolo Tedeschi ed Eugert Zhupa e Natalia Baliaeva, campionessa scandianese di Handbike. Presenti anche Davide Cassani e Bruno Reverberi che hanno dato vita a un divertente siparietto tra aneddoti e pronostici di corsa.

Matteo Barca